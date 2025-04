Kate Middleton e il principe William in montagna con i figli, il racconto delle vacanze

Per Kate Middleton la vita è tornata più o meno alla normalità, divisa tra impegni con i bambini e gli appuntamenti ufficiali che competono al suo ruolo. A San Patrizio ha brindato con la birra come da tradizione e anche per il Commonwealth Day ha preso parte alla cerimonia, dopo aver saltato quella dell'anno precedente. "Non dimenticate di coltivare tutto ciò che c'è oltre la malattia" ha detto in occasione della Giornata Mondiale contro i tumori. Lei per alcuni mesi è uscita di scena, mettendo la salute e la famiglia davanti a tutto e prendendosi cura di sé. Poi, a piccoli passi, è tornata a occupare il posto che le spetta più sorridente e radiosa di prima.