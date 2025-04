Il principe George, così come i suoi fratelli, la principessa Charlotte, 9 anni, e il principe Louis, 6, sono attualmente in vacanza scolastica in vista della Pasqua. Il principe William e Kate Middleton si impegnano a ridurre i loro impegni reali durante le vacanze dei figli, in modo da poter trascorrere del tempo insieme come famiglia. E così il primogenito di Re Carlo - che è in Italia con la Regina Camilla a festeggiare l’anniversario di matrimonio – ha pensato bene di farsi accompagnare da George allo stadio visto che entrambi tifano per l'Aston Villa.