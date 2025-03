In America Meghan Markle ha voluto celebrare a suo modo la giornata di San Patrizio. Sui social la duchessa di Sussex ha postato alcune storie in cui mostra la preparazione di alcuni waffle verdi e un estratto dello stesso colore per la colazione dei suoi bambini, Archi e Lilibet. La moglie di Harry non si fa cogliere impreparata e sulla scia della passione reale per la cucina, gareggia con la cognata Kate Middleton, a distanza e giocandosi una versione più casalinga e materna.