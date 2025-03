Kate Middleton e Re Carlo hanno partecipato al Commonwealth Day nel 2023. In quell’occasione sua Maestà aveva sottolineato il “ruolo vitale” di quest’associazione di Stati in un momento di incertezza globale. "In questi tempi incerti, in cui è fin troppo facile credere che le nostre differenze siano problemi anziché una fonte di forza e un'opportunità di apprendimento, la straordinaria comunità di nazioni e popoli del Commonwealth si unisce nello spirito di sostegno e, soprattutto, di amicizia – ha detto – La capacità del Commonwealth di riunire persone da tutto il mondo ha resistito alla prova del tempo e rimane sempre importante oggi. I leader hanno recentemente ribadito l'importanza della collaborazione per la pace e i diritti umani, nonché per il ripristino della natura sia sulla terraferma che negli oceani. Mentre celebriamo insieme questo Commonwealth Day, non c'è compito più importante che ripristinare l'armonia interrotta del nostro intero pianeta. Per il bene del futuro minacciato delle nostre giovani generazioni, non posso che sperare che il Commonwealth continui il suo lavoro vitale per ripristinare quell'armonia".