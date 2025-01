Kate Middleton compie 43 anni: da William un messaggio d'amore social

Un compleanno, quello di Kate Middleton, che segna un nuovo inizio per la principessa dopo mesi difficili segnati dalla lotta contro il cancro. Il 16 gennaio 2024 è stata ricoverata per un intervento all'addome e, dopo mesi di silenzio social, ha confermato con un video di avere un tumore e successivamente di aver iniziato la chemioterapia. In questo lungo percorso, il principe William e i loro tre figli non le hanno fatto mai mancare amore e supporto e in occasione del compleanno l'hanno stupita con un messaggio speciale. Anche sull'account ufficiale della royal family sono arrivati gli auguri per Kate.