Kate Middleton al concerto di Natale a Westminster con la famiglia

Kate Middleton, avvolta in un elegante cappotto rosso, ha raggiunto l'Abbazia di Westminster con il principe William e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Con loro erano presenti anche i genitori della principessa di Galles, suo fratello e sua sorella, la principessa Beatrice e la Duchessa di Edimburgo. Assenti invece re Carlo e la regina Camilla: pare che il sovrano abbia preferito restare a casa accanto alla moglie, non ancora ristabilita dopo i problemi di salute che l'hanno allontanata per qualche settimana dalla vita pubblica. L'evento, Together at Christmas, verrà trasmesso in tv nel Regno Unito la sera della Vigilia di Natale.