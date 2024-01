Lo riportano fonti della corte britannica ai media, senza precisare la natura esatta dell'intervento subito dalla consorte dell'erede al trono William. Le fonti sottolineano comunque che la principessa dovrebbe restare ricoverata almeno per "10-15 giorni" e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali "fino a Pasqua"

Tgcom24

Nel comunicato ufficiali di Kensington Palace si legge: "Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato. L'intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima tornando a casa per continuare la sua guarigione. "Sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua. La Principessa del Galles apprezza l'interesse che questa dichiarazione susciterà. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli e desidera che le sue informazioni mediche personali rimangano private".