Kate Middleton: “L’amore è il miglior regalo di Natale che possiamo ricevere”

Nel post ufficiale di Kate Middleton e del principe William si legge: “Una lettera speciale, che riflette sull'importanza dell'amore, dell'empatia e di quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro nei momenti più difficili. Questo sarà dato a ciascuno degli ospiti del ‘Together at Christmas Carol Service’ presso l'Abbazia di Westminster e ai quindici Community Carol Services in tutto il paese, ringraziando i partecipanti per tutto quello che fanno per gli altri”. Il messaggio è firmato dalla principessa del Galles che ha vissuto un anno molto difficile a causa della diagnosi di cancro, dell’intervento subito e della chemioterapia.