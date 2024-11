Un'agenda di impegni fitta per il principe William in Sudafrica. Il figlio di re Carlo ha giocato a rugby con alcuni studenti in una scuola nella cittadina disagiata di Ocean View a Città del Capo, e ha incontrato giovani ambientalisti in vista dell'Earthshot Prize, evento in programma per la sera del 6 novembre. Alla prima e alla seconda edizione (quelle del 2021 e del 2022) ha partecipato in coppia con Kate Middleton, ma già dall'anno scorso la Principessa era stata assente (si era parlato di crisi di coppia, anche se oggi quell'assenza viene letta solo una luce nuova) e neanche quest'anno ci sarà. Durante questi giorni in terra africana, al polso William sfoggia un braccialetto di perline con la scritta "papà", fatto da sua figlia Charlotte in occasione del concerto di Taylor Swift e che lui ha promesso di non perdere.