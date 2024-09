Kate Middleton ha completato la chemioterapia: "Il mio obiettivo è liberarmi dal cancro"| "Percorso verso guarigione ancora lungo"

Kate Middleton ha anche comunicato che tornerà agli impegni pubblici nei prossimi mesi con un programma "soft". Poche settimane fa era apparsa per la terza occasione in pubblico dopo la diagnosi di cancro, durante la messa a Balmoral. La principessa di Galles e Re Carlo sono stati visti insieme per la prima volta dopo il Trooping the Colour mentre partecipavano alla funzione domenicale a Crathie Kirk con la famiglia reale. Suocero e nuora stanno combattendo la stessa battaglia per la salute.

In occasione delle Olimpiadi ad agosto Kate aveva partecipato ad un video social in cui lei e il principe William si congratulavano con gli atleti britannici per i risultati ottenuti.

Le prime due uscite pubbliche risalgono invece a giugno e luglio. La prima è stata una breve apparizione sul balcone di Buckingham Palace, in occasione di Trooping the Colour. La seconda invece a Wimbledon, a metà luglio, dove, in diverse occasioni aveva già presenziato sugli spalti al torneo applaudendo i tennisti. Kate Middleton, ha assistito alla finale maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, vinta dal tennista spagnolo. La principessa del Galles è arrivata all'All England Club, accompagnata dalla figlia Charlotte, circa mezz'ora prima dell'inizio del match. È stata accolta da una standing ovation dal pubblico del Centre Court mentre prendeva posto.