Kate Middleton operata all'addome da un'equipe italiana del Policlinico Gemelli

Lo rivela un'anticipazione del settimanale Gente, che svela anche come Re Carlo III sia fiaccato da "dolori alle ossa" che non gli lascerebbero tregua

Il tumore di Kate: la parola agli esperti del Gemelli di Roma Per spiegare quale tipo di tumore avesse Kate Middleton erano intervenuti poche settimane fa proprio alcuni esperti del Gemelli di Roma. Dai pochi elementi resi noti da Kate, "si può ipotizzare che la neoplasia sia localizzata nell'area addominale e potrebbe aver colpito organi di pertinenza ginecologica, come ovaio o utero, o dell'apparato digerente, come il colon", aveva affermato Giampaolo Tortora, direttore del Cancer center del Policlinico Gemelli e professore di oncologia medica all'Università Cattolica: "Premettendo che i dati che conosciamo sono pochi, se è stato effettuato l'intervento chirurgico possiamo ipotizzare che la malattia doveva essere in uno stadio iniziale".

Ipotizzando che si tratti di una neoplasia addominale, aveva spiegato inoltre Giovanni Scambia, ginecologo, oncologo e direttore scientifico del Gemelli, "all'inizio il disturbo può insorgere in vari modi e si può pensare a patologie diverse come, ad esempio, una diverticolite o altro. Essendo coinvolta la zona addominale si potrebbe trattare di un tumore all'intestino o all'apparato genitale". "Oggi, va ricordato che le terapie per i tumori dell'area ginecologica, se fosse confermato che si tratta di questo tipo di neoplasia, sono molto migliorate ed efficaci e una buona parte delle pazienti guarisce".





La situazione di Kate Middleton oggi In quanto alla principessa del Galles, che pochi giorni fa ha voluto condividere uno scatto inedito in bianco e nero del suo matrimonio con il principe William, in occasione del 13esimo anniversario delle loro nozze, poche sono le notizie sul suo stato di salute attuale. Si sa solo che Kate si sta ancora sottoponendo alla chemioterapia iniziata a febbraio, a seguito della diagnosi di tumore arrivata dopo l'intervento chirurgico di gennaio.





L'annuncio della malattia Dopo giorni di speculazioni e rumor Kate Middleton ha voluto fare chiarezza e il mese scorso ha condiviso la notizia scioccante facendo appello al tempo, allo spazio e alla privacy. Kate Middleton ha annunciato la sua malattia in un emozionante videomessaggio, in cui seduta su una panchina a Windsor, ringraziava il marito, il principe William, per il suo sostegno. La principessa, 42 anni compiuti a gennaio, ha anche detto di aver dato la notizia a George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis di 5 anni, dicendo loro che sarebbe andato tutto "bene".

"Il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento" ha detto Kate: "Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il mio trattamento. La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto ai principini George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito".