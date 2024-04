Kate Middleton contro il tumore, l'aiuto speciale dei principini

Tgcom24

Le condizioni di Kate Middleton, fondamentale la presenza di William e dei figli "Divertirsi insieme quando possono è molto importante" ha raccontato l'insider a People, aggiungendo che i principi di Galles "i tre bambini sono il centro del loro mondo". Per Kate Middleton la presenza di George; Charlotte e Louis è fondamentale per tenere duro e guardare avanti, e la loro vicinanza è la sua forza. Importante è anche il ruolo del marito, il principe William. "Lui è una persona molto affidabile, forte. Lei non si sente isolata", ha spiegato la fonte. "Si tratta di supportarla e sentirsi supportato. E' uno sforzo condiviso. Il nucleo familiare che hanno creato è un supporto immenso non solo per lui, ma anche per lei", ha detto anche.



La principessa di Galles annuncia la malattia dopo aver avuto modo di parlarne con i figli E' stato proprio per il bene dei principini George, Charlotte e Louis che Kate Middleton ha aspettato a lungo prima di annunciare di avere il cancro. Operata all'addome a gennaio, ha dato notizie sul suo stato di salute circa tre mesi dopo. Ha atteso che i piccoli avessero le vacanze scolastiche per dare loro la notizia, in modo da avere il tempo e il modo di stargli accanto e aiutarli ad elaborarla. Solo successivamente ha comunicato ai sudditi il suo stato di salute con un videomessaggio che ha scritto lei stessa.

Le notizie su Kate Middleton dall'operazione all'annuncio della malattia Kate Middleton ha fatto stare in apprensione i sudditi da quando, il 16 gennaio, è stato annunciato il suo ricovero per un misterioso intervento chirurgico addominale. La principessa di Galles è stata ricoverata per due settimane alla London Clinic, prima di tornare a casa dove trascorrere una lunga convalescenza. Aveva annunciato che non avrebbe ripreso gli impegni fino a dopo Pasqua, senza dare spiegazioni sul suo stato di salute. Ciò aveva alimentato le ipotesi più assurde e disparate. Gli sporadici avvistamenti, prima in macchina con mamma Carole e poi al mercatino di Windsor con il principe William non erano bastati a calmare le voci sul suo conto, tutt'altro. Si era addirittura parlato dell'impiego di una sosia per sviare i sospetti. La foto di Kate con i figli pubblicata sui social da Kensignton Palace per la festa della mamma ha solo gettato ancora più scompiglio: il photo editing con qualche errore ha dato adito a numerosi illazioni. Alla fine la Principessa è uscita allo scoperto con un video in cui, visibilmente emozionata ma senza perdere l'aplomb, con enorme coraggio ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia preventiva.