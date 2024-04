Gb, Re Carlo torna agli impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro

Fotogallery - Georgia, migliaia di persone in piazza contro la legge "filo-russa"

Fotogallery - Bombardamenti su Odessa, in fiamme il "castello"

Fotogallery - Re Carlo torna in pubblico dopo tre mesi

Re Carlo III è riapparso in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata ai sudditi della Gran Bretagna a febbraio.

Il sovrano si è mostrato sorridente con la regina Camilla, in visita come previsto a un ospedale e a un centro oncologico di Londra. Buckingham Palace, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che i progressi del re 75enne, dopo la prima fase di terapie ancora in corso, sono "molto incoraggianti".