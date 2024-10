Durante una chiacchierata con gli studenti della National Film and TV School (NFTS), che hanno ricevuto il sostegno della Royal African Society, ha dato uno sguardo alla sua sfera privata. Parlando di come diverse piattaforme competono per la tua attenzione, ha parlato della sua famiglia e ha rivelato che i suoi figli, che solitamente vanno d’accordo, litigano per avere il telecomando.