Kate Middleton e l'abbraccio alla teenager malata di cancro, ecco di che hanno parlato

Non hanno parlato della malattia, Kate Middleton e Liz Hatton. Nonostante entrambe siano in lotta con il cancro, hanno scelto di confrontarsi su un argomento decisamente più leggero e piacevole: "È stato bello parlare con la principessa Catherine di fotografia perché so che lei ama ed è sempre fantastico parlare di ciò che si ama o ti piace, e naturalmente la fotografia è la mia passione", ha detto la giovane a The Times. "Era davvero bella e ha fatto a Liz un sacco di domande su cose che potrebbe voler fotografare, il che è stato davvero gentile da parte sua" ha aggiunto la madre della ragazza, che ha detto anche: "Non hanno parlato della loro salute. Liz è molto interessata a dire che lei non è definita dal suo cancro. Così hanno trascorso del tempo a parlare delle cose che gli piacevano. La principessa ha fatto un sacco di belle domande, in realtà sono stati entrambi davvero buoni, in particolare a includere il nostro bambino nella conversazione. Sono persone così amabili, gentili e genuine".