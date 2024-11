Per re Carlo un compleanno difficile, dalla malattia ai problemi in famiglia

Re Carlo compie 76 anni, ma i festeggiamenti sono amari. Il sovrano sta lottando contro un tumore e anche la regina Camilla nella ultime settimane ha problemi di salute. Inoltre la situazione in famiglia, com'è risaputo, non è distesa: i rapporti con il principe Harry sono ancora tesi e in più pare che lui e Meghan Markle siano vicini al divorzio. E poi c'è Kate Middleton, la sua amata nuora, la cui salute non è ancora del tutto ristabilita. Sarà stato forse per alleggerire un momento delicato che il Principe e la Principessa di Galles hanno scelto una foto divertente, dall'ultimo viaggio in Australia, per fargli gli auguri sui social. Occhiali da sole e collana floreale: un'immagine decisamente inedita.