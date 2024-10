Harry e Meghan in crisi? Lei a una festa, lui "sta riflettendo"

La distanza tra Harry e Meghan non è solo legata al lavoro, ai brand e ai viaggi. Ma è anche fisica! La duchessa è in America e a sorpresa l’altra sera ha partecipato a una festa per un ospedale pediatrico sfoggiando un abito riciclato ma dal grande valore simbolico. Il “Corriere della Sera” definisce il look di Meghan Markle al pari del “revenge dress”, il vestito della vendetta di Lady Diana quando si è separata da Carlo. Nelle stesse ore in cui la ex attrice sfoderava il suo sex appeal a Los Angeles, il principe Harry era in viaggio. Dopo essere volato a New York, a Londra e in Africa, il duca di Sussex invece che tornare a casa ha proseguito per il Sudafrica. “Harry non è stato a casa ormai per diverse settimane – ha detto una fonte al Sunday Express – il che gli ha dato il tempo per riflettere su cosa è importante”. Il matrimonio è in bilico?