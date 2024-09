Il principe Harry torna a Londra senza Meghan Markle per partecipare alla cerimonia di premiazione Wellchild, ente benefico che sostiene i bambini malati e le loro famiglie. Chissà se incontrerà suo fratello William (dato che Kate lo sta convincendo a fare pace) o se andrà in Scozia a trovare Re Carlo. In tanti sostengono che sia impossibile che i due figli del sovrano si parlino visto che un mese fa al funerale dello zio non si sono rivolti la parola.