Gb, anche la regina Camilla deve fermarsi per motivi di salute: ecco cosa è accaduto

Un nuovo problema di salute colpisce la Casa reale britannica in questo 2024 che sembra un annus horribilis per le condizioni fisiche per gli inquilini di Buckingham Palace. Dopo re Carlo e Kate, entrambi in cura da inizio anno per un tumore, adesso è la regina Camilla a dover interrompere gli impegni ufficiali per il suo stato fisico. La 77enne moglie del re, come recita il comunicato ufficiale, è stata infatti colpita da un'infezione al torace. Uno stop certamente più breve rispetto alle altre teste coronate, ma che mette comunque in apprensione i sudditi della Gran Bretagna.