Per William quello in Sudafrica è stato un viaggio di rinascita. "È stato spaventoso. È stato probabilmente l’anno più duro della mia vita", ha detto riferendosi agli ultimi mesi, in cui ha dovuto affrontare la malattia di Kate Middleton e quella di re Carlo. "Cercare di superare tutto il resto e tenere tutto in carreggiata è stato davvero difficile", ha aggiunto. "Sono così orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per aver gestito le cose come hanno fatto. Da un punto di vista familiare e personale, però, sì, è stato davvero brutale", si è sfogato. Fortunatamente il peggio sembra essere passato: "Kate sta molto bene, è stata formidabile", aveva confessato qualche giorno fa.