pubblici Il biglietto arriva dopo che Kate nelle scorse settimane era ritornata gradualmente agli impegni pubblici, partecipando a una serie di importanti appuntamenti, come il tradizionale concerto dei Christmas carols (i canti di Natale) nell'abbazia di Westminster.

In quell'occasione aveva inviato un toccante messaggio a cuore aperto agli invitati sottolineando come il periodo di Natale rappresenti "un momento importante" ed evocandone il senso, alla luce della sua angosciante esperienza di quest'anno, come fonte d'incoraggiamento a far prevalere"l'amore sulla paura" anche "nei momenti più bui".

Si è trattata di un'occasione speciale, quasi la chiusura di un cerchio, visto che l'anno scorso lo stesso evento ha coinciso con la sua ultima apparizione prima del ricovero in ospedale.