I festeggiamenti di Natale in casa Windsor sono ufficialmente iniziati. E oltre all’attenzione per l’uscita pubblica di Kate Middleton, quest’anno grande curiosità è stata riservata al più piccolo dei figli dei principi del Galles. Mamma Kate aveva chiesto al principino Louis di mantenere un segreto, ma il terzogenito di William non ci è riuscito e ha svelato il suo messaggio da appendere all’albero della gentilezza. Un dolce pensiero rivolto ai nonni.