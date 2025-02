Kate Middleton, 43 anni appena compiuti, ha iniziato il 2025 con un impegno molto significativo: ha fatto visita al Royal Marsden Hospital (guarda le foto), dove è stata in cura, ringraziando medici e infermieri per il supporto. Il 30 gennaio la principessa è stata in Galles per una serie di eventi ufficiali. Ma il programma dei suoi impegni non sarà concentrato e fitto come prima della malattia. Su consiglio dei dottori, Kate manterrà dei ritmi più lenti e meno stressanti. La sua nuova normalità prevede al primo posto la famiglia e la ricerca della felicità nelle piccole sfide quotidiane.