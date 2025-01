La principessa Kate conferma: "Il cancro è in remissione"

"Entrare qui dall'ingresso principale, dopo aver fatto tante visite discrete e private" per le cure dei mesi scorsi, "è piuttosto divertente", ha poi provato a scherzare. Riconosciuto "il lavoro straordinario" di medici e infermieri della struttura. Kate è stata quindi ripresa in qualche toccante momento a tu per tu con alcuni pazienti. Ha fra l'altro confortato una malata, in visita per il suo primo trattamento oncologico, e ha poi abbracciato commossa un'altra donna. "Sono desolata, vorrei poter fare di più", le ha detto, incoraggiando tutti ad avere speranza: "Sono felice di questo incontro, vi auguro buona fortuna, qui siete in buone mani, c'è luce in fondo al tunnel".