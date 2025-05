La futura regina Kate, che ha compiuto 43 anni il 9 gennaio scorso, per mesi ha combattuto contro il cancro. Dopo la conclusione della chemioterapia, la sua salute è notevolmente migliorata, come ha confermato il principe William: ""Sta benissimo. Durante tutto quest'anno, Kate è stata meravigliosa". L'erede al trono, in una dedica alla moglie, aveva ricordato come avesse affrontato la situazione con un coraggio straordinario: "La forza che hai dimostrato nell'ultimo anno è stata straordinaria. George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te".