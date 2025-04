Per Kate e William una Pasqua lontana da Palazzo: ecco come hanno festeggiato

Una Pasqua lontana da Palazzo per Kate Middleton e il principe William, che ai fasti di Londra hanno preferito l'intimità di Sandringham. La coppia ha trascorso la giornata insieme ai figli George, Charlotte e Louis e ai genitori della principessa di Galles. Pare che sia stato l'erede al trono a spingere per festeggiare con i suoceri, con cui ha un ottimo rapporto, "per godersi un po’ di tempo in famiglia". Le celebrazioni a Buckingham Palace sono state, come di consueto, in pompa magna ma in questo momento la coppia preferisce la riservatezza.