Torna il Trooping the Colour: attesa per re Carlo e i figli di William e Kate

Il programma del Trooping the Colour prevede la sfilata del re in carrozza d’epoca - la sontuosa Scottish State Coach - per attraversare Londra da Buckingham Palace fino alla Horse Guards Parade, dove più di mille soldati danno vita a uno spettacolo in perfetto stile british. Niente cavallo per re Carlo proprio perché la sua battaglia contro il cancro non glielo consente. Dopo la parata, il ritorno a palazzo, dove le famose Red Arrows colorano il cielo con le scie rosse, bianche e blu. E ovviamente, l’immancabile scena sul balcone di Buckingham Palace, con la royal family al completo: la regina Camilla, la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence, Edoardo e Sofia di Edimburgo, William e Kate con i tre figli.