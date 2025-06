Subito dopo le immagini scattate al Trooping The Colour, che ritraggono il principe William con Kate Middleton e i tre figli George, Charlotte e Louis durante l'evento, sul profilo Instagram dei principi di Galles sono comparse quelle per celebrare la festa del papà. Nel primo degli scatti, risalenti alla primavera, si vedono l'erede al trono e i tre ragazzi in posa, tutti abbracciati e sorridenti. Decisamente meno formale lo scatto che segue, in cui i quattro sono distesi sull'erba stretti l'uno all'altro in un momento di grande spontaneità, in linea con l'immagine fresca e meno impostata che la monarchia vorrebbe trasmettere.