Sulmona (L'Aquila), 12enne denuncia abusi sessuali: i video delle violenze condivisi su WhatsApp

Un 18enne e un 12enne risultano indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn
Avrebbero abusato di una 12enne e filmato le violenze per poi diffonderle su gruppi WhatsApp. È quanto accaduto a Sulmona (L'Aquila), dove due giovanissimi, un 18enne e un 12enne, sono indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini, che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati.
Come riportato da Il Centro e Il Messaggero, ad essere stati sequestrati dai carabinieri sono stati tablet, telefonini, computer e dispositivi elettronici. I militari hanno proceduto anche alle perquisizioni in casa dei due giovanissimi, alla ricerca appunto dei dispositivi elettronici sui quali potrebbero esserci ancora le prove delle violenze. I militari vogliono verificare sia la provenienza del materiale visivo sia chi ne ha avuto accesso.
La giovane sarebbe stata abusata ripetutamente in casa e minacciata di divulgare i video girati durante le violenze. Immagini che comunque i due indagati avrebbero in parte già pubblicato su alcune chat WhatsApp. L'indagine quindi potrebbe allargarsi con una contestazione anche nei confronti di chi ha divulgato o visto i video. Al momento c'è un fascicolo al Tribunale dei minori e presso la Procura della Repubblica di Sulmona per il reato di violenza sessuale aggravata.
