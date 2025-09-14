Sulmona (L'Aquila), 12enne denuncia abusi sessuali: i video delle violenze condivisi su WhatsApp

Avrebbero abusato di una 12enne e filmato le violenze per poi diffonderle su gruppi WhatsApp. È quanto accaduto a Sulmona (L'Aquila), dove due giovanissimi, un 18enne e un 12enne, sono indagati dalla Procura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini, che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati.