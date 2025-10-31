L’energia che unisce: l'impegno di Enel per le persone e per un futuro sostenibile

Per Enel, i valori di fiducia, trasparenza ed efficienza si traducono in azioni che migliorano la vita delle persone. Dal supporto ai clienti nella prevenzione delle frodi alla semplificazione delle bollette, fino alle soluzioni digitali e alle iniziative per la sostenibilità, l’impegno di Enel è infatti concreto e quotidiano. Non a caso, il valore del brand è cresciuto del 37% nel 2024, posizionandosi al secondo posto (ma con l’incremento più alto della top 10) tra i marchi italiani di maggior valore secondo il report Kantar BrandZ Top 40 Most Valuable Italian Brands 2024. E il motivo è che Enel si impegna a costruire un mondo in cui l’energia sia davvero al servizio delle persone e dell’ambiente, assumendosi il compito di guidare l’elettrificazione, dimostrando rispetto e impegno verso le generazioni future, proteggendo l’ambiente e costruendo un futuro sostenibile e migliore per tutti. Perché ogni scelta energetica conta, e farla insieme può fare davvero la differenza.