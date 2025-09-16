I prank video dietro il caso del runner colpito da un uovo: cosa sono gli "scherzi" filmati e condivisi sui social

I prank video sono contenuti in cui qualcuno mette in scena uno scherzo a danno di un’altra persona, filmando la sua reazione per poi condividerla online. Nati come burle goliardiche con travestimenti buffi o finti spaventi, ma con l’ascesa di YouTube e TikTok il genere si è spinto oltre, inseguendo sempre di più lo shock e l’estremo. In molti casi, la “vittima” non è consenziente e finisce per subire disagio, umiliazione o persino danni fisici. Il cuore del fenomeno, infatti, sta nella ricerca di emozioni forti — paura, disgusto, sorpresa — perché sono proprio quelle che attraggono più visualizzazioni.