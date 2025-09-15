Runner colpito al volto da un uovo: "Non è il primo caso" | L'aggressione ripresa con il cellulare

"Basta aggressioni ai runner e a tutti coloro che fanno sport all'aperto. Chiediamo sicurezza e responsabilità", dice Piepoli in una nota. "Siamo di fronte a un episodio grave, ripreso da complici che viaggiavano su un'altra auto, e non è il primo caso segnalato in città", aggiunge, chiedendo anche "indagini rapide per individuare e punire i responsabili; più controlli sul lungomare e nelle zone frequentate da podisti e ciclisti; collaborazione di chi ha foto/filmati o informazioni per consegnarle alle forze dell'ordine".