Stradella (Pavia), prete aggredito dai bulli

Aggredito da un gruppo di ragazzini durante una festa nell'oratorio. Don Daniele Lottari, viceparroco a Stradella, in provincia di Pavia, cerca di abbassare i toni. "Sono ragazzi fragili. Dobbiamo accoglierli e aiutarli", commenta. Venerdì sera nell'oratorio erano state organizzate le Olimpiadi, dei giochi per festeggiate la fine del campus estivo. All'improvviso un gruppo di minorenni ha iniziato a insultare don Daniele, colpito da un pugno e sputi. Infine, la minaccia di bruciare l'oratorio. All'aggressione hanno assistito molte persone, tante le famiglie con bambini. Qualcuno ha chiamato il 112 e i carabinieri sono arrivati poco dopo.