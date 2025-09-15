Roma, bambino aggredito al parco: "Abbiamo sentito un urlo, poi è stato sfigurato"

Allertati i servizi sociali - Bisogna capire prima di tutto il movente dell’aggressione, dove hanno preso il tondino di ferro (che è stato trovato e sequestrato). E se ci sono responsabilità da parte dei genitori. Proprio il III Municipio, con il presidente Paolo Emilio Marchionne, ha infatti avviato verifiche in ambito familiare con i servizi sociali che potrebbero portare a qualche provvedimento. "Adesso - spiega Marchionne al Corriere - ognuno per le proprie competenze si sta muovendo per capire cosa sia accaduto e per quale motivo quei tre ragazzini si trovassero da soli nel parco: noi con i servizi sociali, le forze dell’ordine e anche il tribunale dei minorenni. Devono capire cosa hanno fatto, che si è trattato di un gesto grave. Perché è stato un trauma per tutti, in primis per le vittime, per il bambino e i suoi genitori. Dobbiamo aiutare il bimbo a recuperare".