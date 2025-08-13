Auto pirata a Milano, il racconto della madre dell'11enne: "Piango per mio figlio e la vittima" | I bambini già riaffidati ai genitori: non sono processabili

"È dall'alba che piango, per mio figlio e per la signora. Sono sconvolta, non ne sapevo niente", ha dichiarato la donna. Intervistata da Repubblica, ha ribadito che "sono solo bambini" e che il figlio "non aveva mai fatto nulla di simile". La donna ha spiegato di aver saputo dell'accaduto soltanto dopo essere stata contattata dalle autorità e di essere "distrutta per entrambe le famiglie". Le sue parole arrivano mentre la comunità si interroga sulla capacità di prevenire simili tragedie e sulla necessità di proteggere e responsabilizzare i minori.