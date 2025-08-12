Cecilia De Astis, il volto e la storia della vittima dell’auto pirata guidata dai bambini

Amava scoprire nuovi luoghi e immortalare paesaggi e momenti sui social: Alassio, Siviglia, le Alpi, Matera erano solo alcune delle tappe dei suoi viaggi. I figli, Gaetano e Filippo, la ricordano come una madre presente e affettuosa. La sera prima dell'incidente avevano condiviso una cena insieme, senza sapere che sarebbe stata l'ultima. "L'unica fortuna è che ci siamo organizzati per una cena la sera prima", hanno raccontato. L'11 agosto, poco prima di mezzogiorno, Cecilia stava uscendo dalla "Casa della solidarietà" e attraversando via Saponaro quando una Citroën DS4 con targa francese l'ha centrata in pieno. L'auto, rubata il giorno precedente a un turista, era guidata da quattro bambini sotto i 14 anni. L'impatto è stato devastante e i soccorsi, pur tempestivi, non sono riusciti a salvarla. Sul luogo dell'incidente, i figli hanno raccolto i pochi oggetti rimasti sull'asfalto, tra cui il quadrante dell'orologio della madre, in un gesto di dolore e memoria che il quartiere non dimenticherà.