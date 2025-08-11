Milano, donna di 71 anni uccisa da pirata della strada: l'auto era stata rubata

Il drammatico investimento si è verificato nel cuore della tarda mattinata, quando la donna stava attraversando via Saponaro, una strada residenziale del quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sopraggiungeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato in prossimità della vittima. L'impatto è stato violento e le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: la donna è deceduta sul luogo dell'incidente.