Milano, donna di 71 anni uccisa da pirata della strada: l'auto era stata rubata

Tragedia in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio: l'investitore fugge a piedi dopo aver abbandonato il mezzo con targa francese
Una donna di 71 anni è morta dopo essere stata travolta da un pirata della strada a bordo di un'auto rubata a Milano, nel quartiere Gratosoglio. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di lunedì 11 agosto, in via Saponaro. Il conducente del veicolo, una vettura con targa francese risultata rubata, ha abbandonato il mezzo subito dopo l'impatto e si è dato alla fuga a piedi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e la polizia locale, che ha avviato le indagini per rintracciare il responsabile e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
Il drammatico investimento si è verificato nel cuore della tarda mattinata, quando la donna stava attraversando via Saponaro, una strada residenziale del quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sopraggiungeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato in prossimità della vittima. L'impatto è stato violento e le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: la donna è deceduta sul luogo dell'incidente.
Pochi istanti dopo l'impatto, il conducente ha abbandonato l'auto sul margine della carreggiata e si è allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le testimonianze raccolte indicano che l'uomo si sarebbe dileguato rapidamente tra le vie del quartiere, approfittando della presenza di passaggi pedonali e aree verdi per confondersi. Al momento, non è chiaro se l'investitore fosse solo a bordo del veicolo o se fosse presente un passeggero. La fuga immediata e l'abbandono del mezzo confermano la natura dolosa della condotta, già aggravata dal fatto che il veicolo risulta rubato.
L'automobile coinvolta nell'incidente presenta una targa francese e, dalle verifiche effettuate, è risultata rubata. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per stabilire da dove provenisse il veicolo e come sia giunto fino a Milano. Si ipotizza che il furto sia avvenuto in Francia o in un altro Paese europeo, con successivo utilizzo in Italia per scopi ancora da chiarire. La polizia locale sta collaborando con le autorità transalpine per ottenere informazioni sul proprietario legittimo e sulle circostanze del furto.
L'inchiesta è affidata alla polizia locale di Milano, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati di videosorveglianza. Particolare attenzione viene rivolta all'orario dell'incidente e agli spostamenti dell'auto nelle ore precedenti. Gli investigatori invitano chiunque abbia assistito alla scena o notato movimenti sospetti a contattare le forze dell'ordine. L'obiettivo è identificare e arrestare il pirata della strada nel più breve tempo possibile, assicurandolo alla giustizia per rispondere del reato di omicidio stradale e delle aggravanti legate alla fuga e all'utilizzo di un veicolo rubato.
