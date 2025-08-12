Milano, arrestati in un campo Rom i minorenni dell’auto pirata che ha ucciso Cecilia De Astis: sono tutti sotto i 14 anni

Individuati e fermati i quattro bambini che l’11 agosto hanno travolto e ucciso una donna di 71 anni in via Saponaro, a Milano. Nessuno di loro è imputabile
Sono stati arrestati i quattro bambini che erano a bordo della vettura che l'11 agosto, nel quartiere Gratosoglio di Milano, ha travolto e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni. L'anziana stava attraversando via Saponaro sulle strisce pedonali, i quattro dopo l'incidente si sono dati alla fuga. Poche ore dopo, le indagini hanno portato all'arresto dei quattro responsabili: tre maschi e una femmina, tutti sotto i 14 anni, rintracciati in un campo rom. Viaggiavano a bordo di una Citroen DS4 con targa francese, rubata il giorno prima a un turista. Dopo l'impatto mortale, avevano abbandonato il mezzo e si erano dati alla fuga a piedi senza prestare soccorso. Vista la giovane età nessuno di loro è imputabile.
La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. La Citroen DS4, lanciata ad alta velocità verso il centro città, ha perso il controllo in curva, oltrepassando il cordolo stradale e invadendo l'area verde che separa la carreggiata dalla sede tranviaria. L'auto ha travolto la 71enne, che secondo le prime ricostruzioni stava attraversando sulle strisce pedonali, e ha tranciato un cartello stradale prima di arrestarsi con la parte anteriore distrutta. L'impatto è stato violentissimo: il corpo della vittima è stato sbalzato di alcuni metri. I soccorritori, giunti con ambulanza e automedica, hanno tentato manovre di rianimazione, ma per la donna non c'era più nulla da fare.
Dopo lo schianto, i quattro occupanti – tre bambini e una bambina, tutti sotto i 14 anni – sono scesi dal veicolo e si sono allontanati rapidamente a piedi, lasciando l'auto sul posto. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso la scena e fornito elementi decisivi per rintracciarli. Secondo le indagini della Polizia Locale, sono stati localizzati in un campo rom della periferia e fermati. Le identificazioni e le perquisizioni sono in corso. La loro età li rende non imputabili ai sensi della legge italiana.
La Citroen DS4 era stata rubata il giorno precedente a un ventenne francese, arrivato a Milano con tre amici per una breve vacanza. L'auto, con targa francese, era stata sottratta a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ore precedenti allo schianto per capire cosa abbiano fatto i ragazzi con il veicolo rubato e se vi siano altre responsabilità. La Procura di Milano contesta l'omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso e il furto dell'auto, ma il fascicolo passerà alla Procura per i Minori per la valutazione delle misure applicabili.
Uno dei figli della vittima ha parlato ai microfoni del Tgr Lombardia lanciando un appello diretto: "Fatevi un esame di coscienza. Tutti hanno fatto bravate, ma non così". Parole dure, pronunciate con il dolore di chi ha perso una madre in modo improvviso e drammatico. Cecilia De Astis, originaria di Ruvo di Puglia, aveva compiuto 71 anni a giugno e viveva da decenni a Milano, dove aveva lavorato nel cotonificio Cederna.
In Italia, un minore sotto i 14 anni è considerato assolutamente non imputabile: in base all'articolo 97 del Codice Penale, chi commette un reato prima del compimento di tale età non può essere sottoposto a processo penale. Il legislatore presume una incapacità giuridica assoluta di comprendere pienamente le conseguenze delle proprie azioni. Tuttavia, il Tribunale per i Minorenni può disporre misure di sicurezza o interventi di natura educativa, come il collocamento in comunità o la libertà vigilata, nei casi di particolare gravità o pericolosità sociale. Per i minori tra i 14 e i 18 anni, invece, l'imputabilità viene valutata caso per caso, verificando la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Il pm di turno, Enrico Pavone, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato e furto d'auto. La giovanissima età dei responsabili rende il caso complesso sotto il profilo giudiziario: pur non potendo essere processati penalmente, i quattro potrebbero essere sottoposti a provvedimenti di tutela e rieducazione da parte della giustizia minorile. Gli investigatori proseguono l'analisi delle telecamere per chiarire ogni dettaglio della fuga e verificare eventuali precedenti.
