Milano, fermati in un campo Rom i minorenni dell’auto pirata che ha ucciso Cecilia De Astis: sono tutti sotto i 14 anni

Sono stati fermati i quattro bambini che erano a bordo della vettura che l'11 agosto, nel quartiere Gratosoglio di Milano, ha travolto e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni. L'anziana stava attraversando via Saponaro sulle strisce pedonali, i quattro dopo l'incidente si sono dati alla fuga. Poche ore dopo, le indagini hanno portato al fermo dei quattro responsabili: tre maschi e una femmina, tutti sotto i 14 anni, rintracciati in un campo rom. Viaggiavano a bordo di una Citroen DS4 con targa francese, rubata il giorno prima a un turista. Dopo l'impatto mortale, avevano abbandonato il mezzo e si erano dati alla fuga a piedi senza prestare soccorso. Vista la giovane età nessuno di loro è imputabile.