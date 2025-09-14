Preso a bastonate da tre bambini durante la festa di compleanno al parco: festeggiato finisce in ospedale

Gli aggressori hanno 7, 9 e 11 anni e sono di origine straniera. Il minore aggredito ha riportato gravi ferite al viso ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico
Una festa di compleanno si è trasformata in un incubo per un bambino. Durante il party in un parco del quartiere Fidene a Roma, il festeggiato è stato prima preso di mira con insulti, poi brutalmente aggredito con un bastone da alcuni ragazzini. Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì ed è stato denunciato dai comitati di quartiere.
Il festeggiato ha riportato gravi ferite al viso tanto da dover essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La polizia del Distretto di Fidene ha individuato e denunciato tre bambini di sette, nove e undici anni, di origine straniera, presenti al parco con le rispettive famiglie. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, sono ancora in corso per chiarire ulteriori responsabilità.
L'episodio rappresenta l'ennesimo caso di violenza giovanile denunciato dai residenti della zona.
