Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
atti verranno trasmessi a Procura minori

Pavia, prete picchiato in oratorio: identificati 4 giovani, il capo era una 17enne

08 Set 2025 - 16:58
© -afp

© -afp

Verranno trasmessi alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano gli atti riguardanti il caso del viceparroco di Stradella (Pavia), nell'Oltrepò Pavese, picchiato venerdì sera in oratorio da una baby gang. I carabinieri hanno identificato quattro dei giovani, di età compresa tra i 17 e i 15 anni, che hanno fatto irruzione nella struttura parrocchiale e hanno spintonato e colpito con un pugno don Daniele Lottari, 40 anni. A guidare il gruppo c'era una ragazza 17enne. In assenza di una querela di parte, non potranno essere adottati provvedimenti nei confronti dei quattro minorenni. Un'ipotesi al momento probabile, visto che don Daniele ha invitato i cittadini di Stradella a tenere un atteggiamento comprensivo e accogliente verso ragazzi che lui stesso ha definito "fragili" e che "vanno aiutati". 

pavia
picchiato
prete

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri