Pavia, prete picchiato in oratorio: identificati 4 giovani, il capo era una 17enne

Verranno trasmessi alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano gli atti riguardanti il caso del viceparroco di Stradella (Pavia), nell'Oltrepò Pavese, picchiato venerdì sera in oratorio da una baby gang. I carabinieri hanno identificato quattro dei giovani, di età compresa tra i 17 e i 15 anni, che hanno fatto irruzione nella struttura parrocchiale e hanno spintonato e colpito con un pugno don Daniele Lottari, 40 anni. A guidare il gruppo c'era una ragazza 17enne. In assenza di una querela di parte, non potranno essere adottati provvedimenti nei confronti dei quattro minorenni. Un'ipotesi al momento probabile, visto che don Daniele ha invitato i cittadini di Stradella a tenere un atteggiamento comprensivo e accogliente verso ragazzi che lui stesso ha definito "fragili" e che "vanno aiutati".