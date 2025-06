Napoli, baby gang picchia una donna al supermercato e poi va a fare merenda: i minori erano stati rimproverati per aver saltato la fila

Per aver tentato di saltare la fila alla cassa del supermercato ed essere stati ripresi per questo, picchiano una 59enne che ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. I protagonisti dell'aggressione, sono sei minori tra i 14 e i 16 anni, quattro ragazzi e due ragazze, che, come se nulla fosse, sono poi andati in pasticceria a fare merenda. E' lì che sono stati trovati e identificati per essere denunciati alla Procura dei minori. E' accaduto nel pomeriggio di sabato 14 giugno a Fuorigrotta, Napoli.