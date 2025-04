Lecce, brutale pestaggio contro minore invalido al 100%: individuati i membri della baby gang

"Da alcune settimane siamo in dialogo con le Prefetture della regione per studiare il fenomeno delle violenze giovanili e delle 'baby gang' con più dettaglio, in modo da costruire interventi di prevenzione e di contrasto con l'aiuto delle istituzioni e delle reti di animazione sociale presenti sui territori affinché episodi di questo tipo non accadano mai più. Davanti a violenze come questa - ha concluso - non possiamo rimanere indifferenti. Bisogna richiamare alla responsabilità tutte le figure educative, dai genitori agli insegnanti".