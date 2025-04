Milano, maxi-blitz della polizia contro baby-gang che rubavano sulla metropolitana: 50 arresti

A Milano un maxi-blitz della polizia ha eseguito numerosi provvedimenti restrittivi anche a carico di soggetti stranieri. Sono cinquanta le persone coinvolte nell'operazione della Squadra Mobile, per una serie di rapine per strada, nelle stazioni della metro e a bordo di altri mezzi pubblici. Diciotto sono minorenni. Per alcuni è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per altri un fermo disposto dal pm.