Bulle pestano 14enne nel parco di Chieti e postano i video sui social: "Non luogo a procedere per tre"

Il pestaggio risale al 5 luglio, ma l'inchiesta si è già chiusa: del branco di bulle che ha picchiato una 14enne nel parco pubblico di Chieti solo una, la più grande e coetanea della vittima, è imputabile. Le altre tre, che hanno 11 e 12 anni, non risponderanno davanti al giudice del Tribunale dei Minori de L'Aquila di lesioni aggravate, diffamazione e minacce in concorso. Pur se a incastrarle sono stati gli stessi video girati durante l'aggressione e poi diffusi su Instagram e TikTok. Per loro, dunque, il procedimento è destinato a terminare con un "non luogo a procedere".