Padova, disabile bullizzata: daspo per 4 ragazzine | Le hanno rubato la stampella e l'hanno colpita con una pistola ad acqua

La questura di Padova ha notificato un Daspo "Willy" a quattro ragazze per aver bullizzato, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, una donna disabile di 58 anni presa di mira con insulti e schernita, rubandole la stampella ortopedica e gettandole addosso spruzzi con una pistola ad acqua. Il fatto risale al 25 agosto. Le baby bulle hanno 16 e 17 anni, la più piccola 13 (pertanto quest'ultima non può essere accusata). A loro sarà vietato, per tre anni, l'accesso e lo stazionamento all'interno di tutti i locali pubblici e di intrattenimento presenti nella zona della stazione.