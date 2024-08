Foggia, un 12enne bullizzato dal branco: il video virale sui social

Un ragazzino di 12 anni è stato umiliato dal branco e ripreso in un video che, diffuso sui social, è diventato virale. E' accaduto nel Foggiano, dove il 12enne è stato costretto da alcuni coetanei a inginocchiarsi per essere schiaffeggiato e deriso. Tra i bulli, dieci ragazzini in tutto, alcuni lo tormentavano e altri filmavano la scena raccapricciante con il cellulare. Il video diffuso dura un minuto e venti secondi di puro terrore, in cui il gruppo ha terrorizzato il 12enne.