Teramo, giovane trovato morto davanti al pc: indossava maschera antigas

Un ragazzo di 27 anni di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è stato trovato cadavere nella tarda serata di domenica dai genitori. Era davanti al computer con una maschera antigas indosso con cui avrebbe inalato del gas refrigerante. Sono in corso gli accertamenti per conoscere le cause della morte, anche se non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una delle tante challenge che popolano social network e canali streaming. Al momento, però, non risultano esserci elementi a suffragio di questa ipotesi.