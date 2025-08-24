Gardone Riviera (Brescia), fingono di gettarsi sotto le auto: grave 27enne travolto

Una sfida pericolosa che poteva finire in tragedia. Un grave incidente si è verificato la scorsa notte a Gardone Riviera, lungo la strada Gardesana in provincia di Brescia, con protagonisti un gruppo di giovani, alcuni dei quali poco più che ventenni. Intorno alle 2:30, i ragazzi hanno iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito. Durante il "gioco", un irlandese è stato realmente investito da un veicolo. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.