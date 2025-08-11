Nuove sanzioni per chi getta rifiuti dal finestrino dell'auto: 18mila euro di multa e arresto | Ecco le multe rifiuto per rifiuto

Fino a pochi giorni fa, per punire chi gettava rifiuti dal finestrino era necessario un intervento immediato delle forze dell'ordine, con il fermo del veicolo. Oggi, grazie alle modifiche all'articolo 15 del Codice della strada, gli agenti possono utilizzare immagini registrate da qualsiasi sistema di videosorveglianza, anche privato, dentro e fuori i centri abitati. Una volta identificata la targa, si risale al proprietario tramite la banca dati della Motorizzazione e la sanzione viene notificata a casa. "Finalmente possiamo intervenire in modo più efficace - spiega Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, al Corriere della Sera - perché non è solo una questione di decoro urbano: un rifiuto può colpire un motociclista o costringere a una frenata improvvisa, causando incidenti".